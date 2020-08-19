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Особо опасный рецидивист сбежал из суда после изнасилования россиянки 

Lenta.ru 25 минут назад
Опасный рецидивист-насильник сбежал из суда
Фото: СУ СК РФ
В Новороссийске (Краснодарский край) из суда сбежал 57-летний Юрий Спарихин — особо опасный рецидивист, которому должны были избрать меру пресечения после нападения на жительницу города. Об этом в среду, 19 августа, сообщает Telegram-канал Life Shot.
Спарихин находился в местах лишения свободы с 80-х годов. В 1980 году он был осужден за умышленное убийство, в 1987-м — за хищение имущества, в 1996-м — за истязание, в 2001-м — за убийство двух и более лиц, в том числе ребенка.
Недавно Спарихина задержали по заявлению жительницы Новороссийска. Потерпевшая рассказала, что мужчина поймал ее поздно вечером на улице, угрожая ножом, посадил в ее же BMW и там изнасиловал. После этого рецидивист под угрозой убийством заставил потерпевшую возить его по городу.
Городской суд Новороссийска должен был избрать Спарихину меру пресечения, но перед слушанием вышла заминка, которой и воспользовался мужчина. В настоящий момент он обвиняется сразу по пяти статьям: 126 («Похищение человека»), 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 166 («Неправомерное завладение автомобилем») и 313 («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи») УК РФ.
Сейчас беглеца разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
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Происшествия , Криминал , МВД , Краснодарский Край , Новороссийск
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