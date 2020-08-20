Свидетель по делу Ефремова оказался полуслепым

Свидетель утверждает, что актер находился на пассажирском сиденье автомобиля.

Главный свидетель смертельного ДТП с участием Ефремова , который утверждает, что актер находился на пассажирском сиденье автомобиля, оказался слеп на один глаз.

«На одном глазе минус три, вторым — не вижу», — сказал он на заседании.

По его словам, с водительского места джипа артиста вышел темноволосый человек. Свидетель видел его на расстоянии вытянутой руки.

В то же время, свидетель добавил, что в момент аварии находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.

Страшная авария в центре Москвы произошла 8 июня. По версии следствия, Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с курьерским фургоном, водитель которого скончался в больнице на следующий день.