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Ключевой свидетель защиты Ефремова оказался слеп на один глаз 

ТК «Звезда» и ещё 16 44 минуты назад
Свидетель по делу Ефремова оказался полуслепым
Фото: РИА Новости
Свидетель утверждает, что актер находился на пассажирском сиденье автомобиля.
Главный свидетель смертельного ДТП с участием Ефремова, который утверждает, что актер находился на пассажирском сиденье автомобиля, оказался слеп на один глаз.

«На одном глазе минус три, вторым — не вижу», — сказал он на заседании.

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По его словам, с водительского места джипа артиста вышел темноволосый человек. Свидетель видел его на расстоянии вытянутой руки.
В то же время, свидетель добавил, что в момент аварии находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.
Страшная авария в центре Москвы произошла 8 июня. По версии следствия, Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с курьерским фургоном, водитель которого скончался в больнице на следующий день.
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Происшествия , Михаил Ефремов
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