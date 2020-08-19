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Полицейские в Екатеринбурге спасли женщину, которую взял в заложники супруг 

ТАСС и ещё 9 18 минут назад
«Приставил кухонный нож»: полицейские спасли россиянку
Фото: Reuters
Сотрудники полиции спасли в Екатеринбурге женщину, которую взял в заложники супруг, угрожая убийством. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"Утром в дежурную часть отдела полиции № 1 Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 25 по улице Шарташской муж избивает жену. На место оперативно выдвинулась группа немедленного реагирования. Когда перед сотрудниками патрульно-постовой службы открылась дверь указанной в заявке квартиры, полицейские увидели на пороге перепуганную женщину. За ее спиной стоял человек, приставивший к шее хозяйки кухонный нож. Во второй руке мужчина держал зажигалку, в прихожей ощущался сильный запах горючей жидкости", — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что старший наряда лейтенант полиции Руслан Шабалдин принял решение вступить со злоумышленником в переговоры, чтобы выиграть время и попытаться отговорить от применения насилия.

"В течение получаса правоохранители продолжали разговаривать со злоумышленником. В конце концов сотрудник убедил мужчину отпустить женщину. Взамен полицейский предложил в качестве заложника самого себя, гражданин немного отвел нож от шеи жертвы. Руслану Шабалдину хватило доли секунды, чтобы перехватить руку с орудием преступления. Тут же подключился его напарник — старший сержант полиции Владислав Претц, вместе они обезоружили и зафиксировали сопротивляющегося мужчину, применив к нему наручники", — добавили в МВД.

В ведомстве также отметили, что у задержанного был изъят еще один нож и предмет, похожий на пистолет. В настоящее время он передан сотрудникам Следственного комитета.
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Происшествия , Криминал , СКР , МВД , Екатеринбург
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