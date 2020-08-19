«Приставил кухонный нож»: полицейские спасли россиянку

"Утром в дежурную часть отдела полиции № 1 Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 25 по улице Шарташской муж избивает жену. На место оперативно выдвинулась группа немедленного реагирования. Когда перед сотрудниками патрульно-постовой службы открылась дверь указанной в заявке квартиры, полицейские увидели на пороге перепуганную женщину. За ее спиной стоял человек, приставивший к шее хозяйки кухонный нож. Во второй руке мужчина держал зажигалку, в прихожей ощущался сильный запах горючей жидкости", — говорится в сообщении.