«Приставил кухонный нож»: полицейские спасли россиянку

"Утром в дежурную часть отдела полиции № 1 Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 25 по улице Шарташской муж избивает жену. На место оперативно выдвинулась группа немедленного реагирования. Когда перед сотрудниками патрульно-постовой службы открылась дверь указанной в заявке квартиры, полицейские увидели на пороге перепуганную женщину. За ее спиной стоял человек, приставивший к шее хозяйки кухонный нож. Во второй руке мужчина держал зажигалку, в прихожей ощущался сильный запах горючей жидкости", — говорится в сообщении.
"В течение получаса правоохранители продолжали разговаривать со злоумышленником. В конце концов сотрудник убедил мужчину отпустить женщину. Взамен полицейский предложил в качестве заложника самого себя, гражданин немного отвел нож от шеи жертвы. Руслану Шабалдину хватило доли секунды, чтобы перехватить руку с орудием преступления. Тут же подключился его напарник — старший сержант полиции Владислав Претц, вместе они обезоружили и зафиксировали сопротивляющегося мужчину, применив к нему наручники", — добавили в МВД.