Аэропорт Жуковский «заминировали»

"На электронную почту поступило анонимное сообщение о "минировании" здания аэропорта Жуковский и всех самолетов на его стоянке. Сейчас кинологи обследуют помещения аэропорта и все борты", — сказал собеседник агентства. Эвакуация на время проверки не проводится.