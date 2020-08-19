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Никита Высоцкий объяснил, почему Ефремов не извинился и не признал вину 

Вечерняя Москва и ещё 5 35 минут назад
Сын Высоцкого объяснил, почему Ефремов не извинился
Фото: ТАСС
Актер Никита Высоцкий выступил в суде по делу об аварии на Садовом кольце с участием Михаила Ефремова, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий в среду, 19 августа.
По словам Высоцкого, Михаил Ефремов не смог извиниться перед родственниками погибшего в аварии Сергея Захарова, так как у него не было возможности с ними связаться.
На вопрос, почему Никита Высоцкий сам не взял на себя роль посредника, актер сообщил, что собирался, однако Ефремов его об этом не просил.

— Он меня, во-первых, не уполномочивал. Я спрашивал, говорил — «давай, я сяду и поеду». Но не получилось благодаря Добровинскому (адвокату стороны потерпевших — прим. «ВМ»), — сказал Никита Высоцкий.

Свидетель со стороны защиты также добавил, что актер Сергей Гармаш пытался связаться с братом Сергея Захарова, тот очень долго не брал трубку. А когда ответил, сказал, что общаться будет только в присутствии представителя.
Также Высокий заявил, что договориться о компенсации стороны не смогли из-за слишком большого числа посредников.

— Слишком много людей рассказывали Ефремову, что надо было бы сделать, и слишком много людей рассказывали родственникам Захарова, что надо было бы сделать. Из-за этого получилось то, что получилось…Пройдет время, немного все утихнет, и люди найдут способы и пути для примирения и договоренности, — заключил свидетель.

Ранее Никита Высоцкий рассказал о дне аварии, а также дал характеристику Ефремову.
Ранее сообщалось, что Михаила Ефремова привезли в Пресненский суд для очередного заседания по делу об аварии, в которой погиб водитель Сергей Захаров. В среду суд заслушает адвоката Ефремова, а также, предположительно, показания самого актера.
Напомним, 18 августа Михаила Ефремова доставили в здание Пресненского суда для первого после госпитализации слушания по делу о ДТП, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров. Состоялось заседание, на котором были заслушаны доказательства обвинения. Помимо этого, в суде выступили вдова Сергея Захарова, погибшего в ДТП, его сын, брат и судмедэксперт.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. За рулем иномарки, которая выехала на полосу встречного движения и спровоцировала ДТП, предположительно, был Михаил Ефремов.
Экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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Комментарии
Происшествия , Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Сергей Гармаш , Никита Высоцкий
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