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«Вызывай мусоров»: поножовщина в Москве 

Алиса Селезнёва 13 минут назад
«Вызывай мусоров»: поножовщина в Москве
Фото: Рамблер
Жительница Москвы с ножом в руках попыталась отстоять право своих детей выгуливать собак на теннисном корте. В результате молодой человек, игравший в теннис, получил ранения, пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, конфликт разгорелся 17 августа во 2-м Южнопортовом проезде после того, как четверо студентов-первокурсников решили сыграть в теннис на огороженном корте рядом с детской площадкой. Вскоре туда пришли дети с двумя большими собаками, которых спортсмены попросили уйти.

«Мои друзья вежливо попросили детей уйти, опасаясь за их безопасность во время игры. Кроме того, на ограждении площадке написано, что с собаками там нельзя находиться», — рассказала изданию свидетельница конфликта.

По ее словам, через какое-то время на корте появилась мать детей. Она обвинила молодых людей в том, что они нахамили ее детям и стала резать принесенным с собой ножом теннисную сетку. После того, как хозяин сетки, 18-летний Юрий, попытался остановить женщину, он получил удар по кисти руки.

«Кроме того она начала его пинать, ударила ногой в пах и нанесла сильный порез плеча. Видя, что мы снимаем происходящее на телефон, женщина крикнула детям, чтобы они спускали собак», — рассказала очевидец произошедшего, отметив, что агрессивно настроенная москвичка ушла, когда они вызвали полицию и скорую.

По данным издания, Юрий обратился за медицинской помощью. Медики не исключают, что в сентябре он не сможет писать поврежденной рукой.
«Рамблер» писал, что ранее собиравший деньги на ночлег в электричке «Сергиев Посад — Москва» мужчина ударил ножом одного из пассажиров. Пострадавший выжил, но находился в тяжелом состоянии.
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Происшествия , Москва
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