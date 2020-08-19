В городском округе Одинцово в компании "Русские вертолетные системы" произошло пополнение — появились специальные капсулы для перевозки пациентов с тяжелой формой коронавируса. Все вертолеты подмосковной Санавиации будут укомплектованы такими капсулами. Сама капсула полностью стерилььная, при этом врач имеет полный доступ к пациенту и может подключать все необходимое оборудование. Этот санитарный бокс даже позволяет регулировать давление внутри. За день машины "Русских вертолетных систем" делают в среднем 2-3 вылета. Диспетчеры, пилоты, техники и медицинские работники компании находятся на дежурстве 24 часа 7 дней в неделю. Вылеты совершаются по всему Подмосковью.
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
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