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В деле блогера Пыжа о гостайне нашли украинский след 

BFM.RU и ещё 10 1 час назад
В деле блогера Пыжа о гостайне нашли украинский след
Фото: соцсети
Арестованного в России блогера Андрея Пыжа обвиняют в незаконном получении доступа к государственной тайне и перевозке на Украину засекреченных данных.
Как сообщает ТАСС, речь идет о материалах о станциях московского метро и подземных транспортных сооружениях, которые охраняются законом. Эти сведения относятся к гостайне, пояснили в правохранительных органах.
По данным следствия, Пыж перевозил на Украину документы на флеш-накопителях. Он хотел использовать их в личных целях для своего блога. При этом, данные сведения не касаются оборонной или энергетической промышленности.
Ранее адвокат блогера Алексей Хальзов пояснил Business FM, что обвинение никак не связано с блогом, который он ведет, и тем, чем он занимается. 35-летний блогер из Санкт-Петербурга Андрей Пыж был задержан сотрудниками ФСБ 5 августа в Москве. Мещанский суд Москвы санкционировал его арест до 5 октября.
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Происшествия , ФСБ , Business FM
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