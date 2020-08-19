В деле блогера Пыжа о гостайне нашли украинский след 

Арестованного в России блогера Андрея Пыжа обвиняют в незаконном получении доступа к государственной тайне и перевозке на Украину засекреченных данных.

Как сообщает ТАСС, речь идет о материалах о станциях московского метро и подземных транспортных сооружениях, которые охраняются законом. Эти сведения относятся к гостайне, пояснили в правохранительных органах.

По данным следствия, Пыж перевозил на Украину документы на флеш-накопителях. Он хотел использовать их в личных целях для своего блога. При этом, данные сведения не касаются оборонной или энергетической промышленности.