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СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии
Фото: СК РФ
Следственный комитет России завел дело по факту гибели в Сирии генерала российских ВС и ранении еще двух военных, сообщается на сайте ведомства.
Во вторник Минобороны сообщило, что трое российских военнослужащих получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства в Сирии, один из них, генерал-майор, погиб.

"Силами следователей СК, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести", — говорится в сообщении.

Глава ведомства Александр Бастрыкин подчеркнул, что каждое преступление против российских военнослужащих в Сирии следователи СК России расследуют "тщательным образом с привлечением и при содействии компетентных органов этого государства согласно ранее достигнутым соглашениям".
Бастрыкин выразил соболезнования близким погибшего.
Инцидент произошел на обочине при возвращении колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр-эз-Зора. Сработало самодельное взрывное устройство. Погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора. Пострадали еще двое военнослужащих из России.
Генерала экстренно эвакуировали, но врачам не удалось его спасти. Он представлен к государственной награде посмертно.
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Происшествия , Армия , Александр Бастрыкин , Министерство обороны , СКР , Сирия
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