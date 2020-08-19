Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Тайный свидетель спасет Ефремова 

Павел Тиунов 10 минут назад
Существует тайный свидетель, который способен доказать невиновность Михаила Ефремова в смертельном ДТП, заявил «Комсомольской правде» адвокат актер Эльман Пашаев. По словам юриста, этот человек находится не в Москве.
Громкое заявление прозвучало на очередном заседании в Пресненском суде. Пашаев отметил, что у стороны защиты есть тайный свидетель, который может пролить свет на события 8 июня, когда произошло смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова. Адвокат подчеркнул, что этот человек находится не в Москве, поэтому попросил суд отложить следующее заседание на день, чтобы свидетель мог приехать в столицу.
Заявление Пашаева опротестовала представитель родственников погибшего в аварии Анна Бутырина. Она напомнила, что защита Ефремова изначально заявляла в качестве своего свидетеля только супругу артиста Софью Кругликову, которая живет в Москве.
В результате судья отклонила ходатайство Пашаева. Следующее заседание состоится 19 августа.
Ранее, как сообщал «Рамблер», активная поклонница Ефремова заявила, что ее кумир не может быть виновен в смертельной аварии, поскольку никогда раньше не был уличен в пьяной езде за рулем. Она считает, что артиста намеренно «очерняют», игнорируя его благотворительность и уникальный актерский талант.
Комментарии 38
Происшествия , Видео , Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Комсомольская правда , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Купите слуховой аппарат»: Ефремов огрызнулся в суде
«Купите слуховой аппарат»: Ефремов огрызнулся в суде
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
Видео
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
01:37
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
Армия
Опубликовано видео учений военных инженеров
01:42
Опубликовано видео учений военных инженеров
Армия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
02:56
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
01:20
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
Политика
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
01:49
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение