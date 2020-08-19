Тайный свидетель спасет Ефремова 

Громкое заявление прозвучало на очередном заседании в Пресненском суде. Пашаев отметил, что у стороны защиты есть тайный свидетель, который может пролить свет на события 8 июня, когда произошло смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова. Адвокат подчеркнул, что этот человек находится не в Москве, поэтому попросил суд отложить следующее заседание на день, чтобы свидетель мог приехать в столицу.

Заявление Пашаева опротестовала представитель родственников погибшего в аварии Анна Бутырина. Она напомнила, что защита Ефремова изначально заявляла в качестве своего свидетеля только супругу артиста Софью Кругликову, которая живет в Москве.

В результате судья отклонила ходатайство Пашаева. Следующее заседание состоится 19 августа.

Ранее, как сообщал «Рамблер», активная поклонница Ефремова заявила, что ее кумир не может быть виновен в смертельной аварии, поскольку никогда раньше не был уличен в пьяной езде за рулем. Она считает, что артиста намеренно «очерняют», игнорируя его благотворительность и уникальный актерский талант.