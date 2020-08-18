Мужчина хранил дома непогребенное тело жены

Житель индонезийской провинции Западный Калимантан хранил непогребенное тело своей умершей жены в баке для воды, который стоял у него дома. Об этом сообщает AsiaOne.

Полиция обнаружила тело после обращения соседей, озабоченных исчезновением женщины. Ее бывший муж рассказал, что она умерла пятью днями ранее от болезни печени. По его словам, перед смертью она сказала ему, что не хочет быть вдали от семьи. Мужчина утверждает, что не похоронил жену именно по этой причине — таким образом он пытался исполнить ее последнюю просьбу.

Осмотр тела и вскрытие не выявили травм или следов насилия. Окончательное заключение о причинах смерти будет сделано после анализа тканей. Тем временем полиция начала расследование обстоятельств произошедшего и опросила несколько свидетелей. Мужчина остается на свободе из-за отсутствия доказательств вины, достаточных для его ареста.

В 2018 году сообщалось, что жительница американского города Энфилд, штат Северная Каролина, несколько месяцев жила рядом с разлагающимся телом матери. Она утверждала, что не стала ее хоронить, потому что хотела увидеть стадии смерти.