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В Москве сотрудники скорой помощи спасли новорожденную девочку 

РИАМО 1 час назад
Скорая спасла новорожденную девочку в Москве
Фото: ТАСС
Сотрудники фельдшерской, реанимационной и детской реанимационной бригад московской скорой помощи спасли в квартире на улице Люблинской в Москве новорожденную девочку, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.
Совместные действия врачей привели к тому, что родилась доношенная девочка весом 3 килограмма. Ее состояние было тяжелым, имелись синюшность кожных покровов, слабое сердцебиение в 60 ударов в минуту, самостоятельное дыхание отсутствовало.
Врачи сразу же стали проводить реанимационные мероприятия. Затем на вызов приехала детская реанимационная бригада со специальной аппаратурой. Через 28 минут реанимационных действий медикам удалось восстановить у девочки активное сердцебиение.
Но температура тела сильно упала, и ребенка пришлось эвакуировать в роддом. На данный момент здоровью ребенка ничто не угрожает, она находится под присмотром специалистов.
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