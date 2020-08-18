Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

СК возбудил дело после нападения на военнослужащих в Ингушетии 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
СК возбудил дело после нападения в Ингушетии
Фото: РИА Новости
Уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащих возбуждено в Ингушетии. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 УК России», — говорится в сообщении.

По версии следователей, в лесном массиве на северо-восточной окраине сельского поселения Галашки Сунженского муниципального района Республики Ингушетия двое лиц из огнестрельного оружия обстреляли осуществлявших разведку военнослужащих.

«В результате ответного огня неустановленные лица получили огнестрельные ранения, от которых скончались на месте. Жертв и пострадавших со стороны военнослужащих не имеется», — указывается в тексте.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили о ликвидации двух боевиков, причастных к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.
RT на русском: последние новости
В крови жестоко обращавшегося с младенцем отца в Сочи нашли наркотики В крови жестоко обращавшегося с младенцем отца в Сочи нашли наркотики В суде представили список найденного в квартире историка Соколова В суде представили список найденного в квартире историка Соколова Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
Происшествия , Криминал , НАК , МВД , Республика Ингушетия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
Видео
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного
02:13
Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного
В мире
Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум
00:59
Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум
В мире
Армия довела россиянина до полусмерти
01:29
Армия довела россиянина до полусмерти
Происшествия
Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко
00:20
Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение