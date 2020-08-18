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Российский полицейский-наркоман изнасиловал школьницу и выложил фото в соцсети 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Полицейский-наркоман изнасиловал школьницу и слил фото в сеть
Фото: РИА Новости
В Сургуте завершено расследование уголовного дела об изнасиловании 15-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
В преступлении обвиняется 27-летний местный житель, который был полицейским-водителем, употреблявшим синтетические наркотики, уточняет URA.RU. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следствием установлено, что в декабре 2018 года обвиняемый в квартире опоил несовершеннолетнюю гостью неустановленным химическим веществом, отчего она впала в состояние глубокого медикаментозного сна. Мужчина изнасиловал ее, сделал на свой телефон несколько фотографий обнаженной жертвы и затем опубликовал их в соцсети.
Кроме того, в летом 2019 года он, встречаясь с тремя знакомыми, без их согласия снял секс с ними на видео и также выложил записи в соцсети, хвастаясь своих достижениями в половой сфере.
В ходе следствия мужчину намеревались отправить на психиатрическую экспертизу, сообщал URA.RU источник в правоохранительных органах. По его словам, полицейский был наркоманом. Он находился под действием запрещенных веществ, когда насиловал школьницу.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Ura.ru , Сургут
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