Полицейский-наркоман изнасиловал школьницу и слил фото в сеть

Сургуте завершено расследование уголовного дела об изнасиловании 15-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

В преступлении обвиняется 27-летний местный житель, который был полицейским-водителем, употреблявшим синтетические наркотики, уточняет URA.RU. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствием установлено, что в декабре 2018 года обвиняемый в квартире опоил несовершеннолетнюю гостью неустановленным химическим веществом, отчего она впала в состояние глубокого медикаментозного сна. Мужчина изнасиловал ее, сделал на свой телефон несколько фотографий обнаженной жертвы и затем опубликовал их в соцсети.

Кроме того, в летом 2019 года он, встречаясь с тремя знакомыми, без их согласия снял секс с ними на видео и также выложил записи в соцсети, хвастаясь своих достижениями в половой сфере.