«Купите слуховой аппарат»: Ефремов огрызнулся в суде 

На заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова потерпевшие подали к артисту иск на 1 рубль. Они объяснили это тем, что моральный вред от смерти близкого человека не смогут компенсировать никакие деньги.

В Пресненском суде Москвы прошло заседание по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова, перенесенное с 11 августа из-за госпитализации артиста. Он был экстренно доставлен из здания суда в реанимацию Боткинской больницы с подозрением на инсульт. Позднее адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что диагноз подтвердился. Однако судья Елена Абрамова отказалась огласить точный диагноз во время заседания, сославшись на врачебную тайну, передает ТАСС.

«Точный диагноз актера оглашен не будет, он составляет медицинскую тайну. Что нам надо знать — это что Ефремов может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья», — сказала Абрамова на суде 18 августа.

Потерпевшими по уголовному делу проходят вдова, брат и двое сыновей погибшего в аварии курьера Сергея Захарова . Его сын Валерий потребовал у суда назначить артисту максимально жесткое наказание.

«Ефремов до сих пор мне не выразил соболезнований. Каких-либо предложений о материальной компенсации от Ефремова или от его представителей мне не поступало. Наказание? Прошу для него максимального наказания», — сказал Валерий.

Вспоминая день трагедии в зале суда, сын Захарова не сдержал слез. «Я в тот вечер готовился к похоронам бабушки. Мне позвонил двоюродный брат и рассказал о том, что папа попал в ДТП на Садовом кольце. Через какое-то время он перезвонил уже из больницы и сказал, что папы не стало», — сказал он и заплакал.

Видеоролик с публичными извинениями актера сын Захарова назвал неискренним и признался, что не может объяснить, как можно было снять его под домашним арестом.

«Я знаю, что это видео было записано, но не смотрел его. Считаю его игрой на публику. Если бы он хотел извиниться, он должен был бы сделать это лично», — заявил Валерий.

Далее представитель сына Захарова Виталий Аверцев сообщил о его намерении взыскать с Ефремова 6,5 млн рублей.

«Прошу признать моего доверителя потерпевшим и выплатить ему компенсацию морального вреда в сумме 6 млн 500 тысяч рублей», — сказал адвокат.

Когда вдову погибшего Маргариту Захарову спросили об ее отношении к Ефремову, она уверенно ответила, что считает артиста преступником.

«Как я к Ефремову отношусь? Он убийца», — сказала Захарова.

Адвокат подсудимого прервал ее, уточнив, что это заявление может подтвердить или опровергнуть только суд. «Что-то я не вижу у вас на глазах слез. Сын хотя бы попытался», — обратился Пашаев к вдове Захарова.

Позднее вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП предъявили Ефремову иск на 1 рубль, объяснив это тем, что компенсировать их моральный вред не смогут никакие деньги.

«Кто может возместить нам мужа, отца и брата? Какая сумма может возместить? Никакая. Сразу после ДТП Ефремов заявил, что у него много денег. Ефремов опорочил только себя, прощения ему от нашей семьи не будет никогда. Таким образом, обосновав наши требования, мы считаем, что символическая сумма нашего иска составляет 1 рубль», — зачитал текст иска адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Во время заседания 18 августа суд выслушал доказательства стороны обвинения, а защита предоставить свои доводы завтра.

«Суд откладывает слушания по делу, стороне защиты нужно быть готовым предоставить доказательства 19 августа», — сказала судья.