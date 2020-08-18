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Белоруссия в огне. Главное

В Белоруссии найден мертвым отказавшийся подписать протокол член избиркома 

Lenta.ru 29 минут назад
В Белоруссии найден мертвым член избиркома
Фото: Telegram-канал «Наша НIва»
Константин Шышмаков, который был членом избиркома на выборах в Белоруссии и отказался подписать итоговый протокол голосования, найден мертвым. Об этом сообщает издание «Наша Нiва» в своем Telegram-канале.
Мужчина пропал 15 августа. 18 августа его тело нашли в реке Неман. В этот день он позвонил жене, сказав, что больше не может работать на нынешнем месте.
Причины смерти неизвестны. Шышмаков работал директором Волковысского военно-исторического музея.
В декабре 2019 года бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал о своем участии в убийствах «по заказу» президента Александра Лукашенко. По словам Гаравского, приказы отдавал создатель СОБР подполковник Дмитрий Павличенко. В 2000 году его арестовали по подозрению в причастности к исчезновению оппонентов Лукашенко. Недавно Гаравский попросил политического убежища в Европе и заявил, что раскаивается в убийствах оппонентов лидера Белоруссии.
В 1999 и 2000 годах пропали четыре известные личности в Белоруссии: бывший глава МВД Юрий Захаренко, председатель Центризбиркома Виктор Гончар, предприниматель Анатолий Красовский и оператор телекомпании ОРТ Дмитрий Завадский. Все они были политическими оппонентами Лукашенко.
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Комментарии 4
Происшествия , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Анатолий Красовский , Дмитрий Завадский , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России , Deutsche Welle
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