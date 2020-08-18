В Белоруссии найден мертвым член избиркома

Константин Шышмаков, который был членом избиркома на выборах в Белоруссии и отказался подписать итоговый протокол голосования, найден мертвым. Об этом сообщает издание «Наша Нiва» в своем Telegram-канале.

Мужчина пропал 15 августа. 18 августа его тело нашли в реке Неман. В этот день он позвонил жене, сказав, что больше не может работать на нынешнем месте.

Причины смерти неизвестны. Шышмаков работал директором Волковысского военно-исторического музея.

В декабре 2019 года бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал о своем участии в убийствах «по заказу» президента Александра Лукашенко. По словам Гаравского, приказы отдавал создатель СОБР подполковник Дмитрий Павличенко. В 2000 году его арестовали по подозрению в причастности к исчезновению оппонентов Лукашенко. Недавно Гаравский попросил политического убежища в Европе и заявил, что раскаивается в убийствах оппонентов лидера Белоруссии.

В 1999 и 2000 годах пропали четыре известные личности в Белоруссии: бывший глава МВД Юрий Захаренко, председатель Центризбиркома Виктор Гончар, предприниматель Анатолий Красовский и оператор телекомпании ОРТ Дмитрий Завадский. Все они были политическими оппонентами Лукашенко.