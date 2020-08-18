Причастный к выборам в Белоруссии покончил с собой 

В Белоруссии найден мертвым пропавший 15 августа директор Волковысского военно-исторического музея Константин Шишмаков, сообщает Tut.by.
По информации издания, смерть 29-летнего Шишмакова не носит криминального характера. По предварительной версии, он совершил самоубийство.
9 августа Шишмаков работал на участке в избирательной комиссии и отказался подписывать итоговый протокол. После выборов он ушел в отпуск и должен был выйти на работу 15 августа. Около 17.00 15 августа Шишмаков позвонил жене и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». После этого мужчину никто не видел.
После исчезновения Константина его отец рассказывал, что по окончании работы избирательного участка к нему и другому работнику, отказавшемуся подписать итоговый протокол, подошли неизвестные и предложили подвезти до дома на машине. Они отказались.
Тело Шишмакова обнаружили в километре от города Мосты в лесу.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), его основной конкурент Светлана Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии проходят массовые протесты, на крупных предприятиях начались бессрочные забастовки.