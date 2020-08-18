Причастный к выборам в Белоруссии покончил с собой 

Белоруссии найден мертвым пропавший 15 августа директор Волковысского военно-исторического музея Константин Шишмаков, сообщает Tut.by.

По информации издания, смерть 29-летнего Шишмакова не носит криминального характера. По предварительной версии, он совершил самоубийство.

9 августа Шишмаков работал на участке в избирательной комиссии и отказался подписывать итоговый протокол. После выборов он ушел в отпуск и должен был выйти на работу 15 августа. Около 17.00 15 августа Шишмаков позвонил жене и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». После этого мужчину никто не видел.

После исчезновения Константина его отец рассказывал, что по окончании работы избирательного участка к нему и другому работнику, отказавшемуся подписать итоговый протокол, подошли неизвестные и предложили подвезти до дома на машине. Они отказались.

Тело Шишмакова обнаружили в километре от города Мосты в лесу.