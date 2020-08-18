Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

В Москве неизвестные украли сейф у американца, но бросили, не взломав 

Москва24 53 минуты назад
В Москве украли сейф у американца
Фото: Агентство «Москва»/Антон Великжанин
На северо-западе Москвы неизвестные взломали квартиру и вынесли из нее сейф с 15 миллионами рублей. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД, позднее сейф был найден в том же районе. Злоумышленникам не удалось достать из него деньги, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в ограбленной квартире проживает пенсионерка с супругом-гражданином США, имеющим вид на жительство в России и работающим в Англо-американской школе преподавателем.

"Дом сигнализацией не оборудован, видеонаблюдения нет. В сейфе находилось более 144 тысяч долларов США и 60 тысяч евро", — рассказал собеседник агентства.

Полиция задержала трех подозреваемых в совершении преступления. Двое из них оказались приезжими из Мордовии и один житель Подмосковья.
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
Москва24: последние новости
Студенток из Сыктывкара шантажировали интимными фото Студенток из Сыктывкара шантажировали интимными фото В Токио 79 человек скончались из-за жуткой жары В Токио 79 человек скончались из-за жуткой жары Два боевика ликвидированы в ходе спецоперации в Ингушетии Два боевика ликвидированы в ходе спецоперации в Ингушетии
Происшествия , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Видео
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
00:45
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
В мире Политика
Врачи оценили состояние Ефремова
00:49
Врачи оценили состояние Ефремова
Общество
Муж Легкоступовой обрушился с обвинениями на детей певицы
00:39
Муж Легкоступовой обрушился с обвинениями на детей певицы
Шоу-бизнес
В деле Ефремова появился тайный свидетель
00:15
В деле Ефремова появился тайный свидетель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение