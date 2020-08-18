В Москве украли сейф у американца

На северо-западе Москвы неизвестные взломали квартиру и вынесли из нее сейф с 15 миллионами рублей. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД, позднее сейф был найден в том же районе. Злоумышленникам не удалось достать из него деньги, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в ограбленной квартире проживает пенсионерка с супругом-гражданином США, имеющим вид на жительство в России и работающим в Англо-американской школе преподавателем.

"Дом сигнализацией не оборудован, видеонаблюдения нет. В сейфе находилось более 144 тысяч долларов США и 60 тысяч евро", — рассказал собеседник агентства.

Полиция задержала трех подозреваемых в совершении преступления. Двое из них оказались приезжими из Мордовии и один житель Подмосковья.