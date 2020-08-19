В России ветерана труда выволокли из поезда из-за паспорта

Полицейские вместе с начальником поезда Курск-Белгород выволокли 79-летнего ветерана труда, инвалида, за то, что его паспорт оказался просрочен на три дня. Об этом пишет Telegram-канал «Белгород №1», опубликовавший видеозапись происходящего.

Мужчина совершал поездку 16 августа. На кадрах видно, что сначала полицейские пытаются уговорить его сойти с поезда, однако он спорит и запрещает трогать его и багаж. Он объясняет, что паспорт истек во время пребывания в Курске, и он поехал в Белгород, чтобы заменить документ — он не успел сделать это раньше, потому что у него умер родственник, и его срочно попросили приехать в другой город. Мужчина также просит сообщить о произошедшем в полицию Белгорода, чтобы решить вопрос там, а не высаживать его.

Полицейские обещают применить к нему физическую силу, но пассажир и после этого не подчиняется их требованиям. На кадрах видно, что они берут пожилого мужчину под руки, несмотря на попытки других пассажиров их переубедить. В конце ролика он говорит о плохом самочувствии, его обещают направить в медпункт. Свои действия полиция и начальник поезда объяснили необходимостью соблюдения безопасности.

В Курском линейном отделе МВД на транспорте рассказали «Комсомольской правде», что сотрудники ведомства договорились с администрацией вокзала, чтобы пенсионеру разрешили бесплатно переночевать в комнате отдыха. Утром следующего дня его посадили в поезд Курск-Белгород, для проезда в котором не требовался документ, удостоверяющий личность. Telegram-канал «Белгород №1» 18 августа сообщил, что по его данным, паспорт мужчины уже готов и находится в ОМВД по Белгородскому району.