В России ветерана труда выволокли из поезда из-за паспорта

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

В России 79-летнего ветерана труда выволокли из поезда за просроченный паспорт 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Полицейские вместе с начальником поезда Курск-Белгород выволокли 79-летнего ветерана труда, инвалида, за то, что его паспорт оказался просрочен на три дня. Об этом пишет Telegram-канал «Белгород №1», опубликовавший видеозапись происходящего.
Мужчина совершал поездку 16 августа. На кадрах видно, что сначала полицейские пытаются уговорить его сойти с поезда, однако он спорит и запрещает трогать его и багаж. Он объясняет, что паспорт истек во время пребывания в Курске, и он поехал в Белгород, чтобы заменить документ — он не успел сделать это раньше, потому что у него умер родственник, и его срочно попросили приехать в другой город. Мужчина также просит сообщить о произошедшем в полицию Белгорода, чтобы решить вопрос там, а не высаживать его.
Полицейские обещают применить к нему физическую силу, но пассажир и после этого не подчиняется их требованиям. На кадрах видно, что они берут пожилого мужчину под руки, несмотря на попытки других пассажиров их переубедить. В конце ролика он говорит о плохом самочувствии, его обещают направить в медпункт. Свои действия полиция и начальник поезда объяснили необходимостью соблюдения безопасности.
В Курском линейном отделе МВД на транспорте рассказали «Комсомольской правде», что сотрудники ведомства договорились с администрацией вокзала, чтобы пенсионеру разрешили бесплатно переночевать в комнате отдыха. Утром следующего дня его посадили в поезд Курск-Белгород, для проезда в котором не требовался документ, удостоверяющий личность. Telegram-канал «Белгород №1» 18 августа сообщил, что по его данным, паспорт мужчины уже готов и находится в ОМВД по Белгородскому району.
Последние новости
Кремль впервые обозначил свою позицию по выборам президента Белоруссии Кремль впервые обозначил свою позицию по выборам президента Белоруссии Лидеры ЕС единогласно отказались признать победу Лукашенко Лидеры ЕС единогласно отказались признать победу Лукашенко Российский космонавт с МКС заснял НЛО Российский космонавт с МКС заснял НЛО
Комментарии 2
Происшествия , Видео , МВД , Комсомольская правда , Белгород , Курск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Названо условие спасения Россией Лукашенко
Названо условие спасения Россией Лукашенко
«Все уверены, что 21 сентября проснутся в изоляции»
«Все уверены, что 21 сентября проснутся в изоляции»
Видео
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
00:49
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
01:04
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
00:59
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
00:43
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
00:35
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
Поймал врага: Билана возмутил Крым
00:22
Поймал врага: Билана возмутил Крым
Шоу-бизнес
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
00:15
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
Общество Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Россия нашла новый след
01:26
Скандал с бойцами ЧВК: Россия нашла новый след
Политика В мире
Конфликт в Белоруссии перешел в новую фазу
00:45
Конфликт в Белоруссии перешел в новую фазу
Политика В мире
В России ветерана труда выволокли из поезда из-за паспорта
01:29
В России ветерана труда выволокли из поезда из-за паспорта
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение