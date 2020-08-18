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Подозреваемый в «шпионаже на Россию» норвежец признал получение денег 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Подозреваемый в «шпионаже на РФ» сделал признание
Фото: ТАСС
Суд на месяц арестовал гражданина Норвегии, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Его задержали в ресторане, с предполагаемым сотрудником разведки, норвежец признал факт получения денег.
Подозреваемому 50 лет, он гражданин Норвегии, но родился за границей. Мужчина признался, что получал деньги, а судья окружного суд заявила, что это была «немалая сумма». Ему грозит до 15 лет тюрьмы, передает Associated Press.
Арестованный работал в компании DNV GL, которая занимается сертификацией судов. Она сотрудничает с оборонными предприятиями и разработчиками передовых военных технологий. Норвежец отрицал, что информация, которую он передал предполагаемому офицеру российской разведки, была конфиденциальной, пишет «Коммерсант».
Гражданин Норвегии был задержан в Осло 15 августа по подозрению в передаче иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». Согласно данным службы безопасности полиции Норвегии, арестованный как минимум несколько раз «встречался с офицером российской разведки».
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Происшествия , Associated Press , Норвегия
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