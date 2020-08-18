Подозреваемый в «шпионаже на РФ» сделал признание 

Суд в Норвегии арестовал 50-летнего ученого Харшарна Сингха Татгара по подозрению в шпионаже в пользу России , сообщил норвежский телеканал TV2.

На допросе норвежец рассказал, что передавал сотруднику российской разведки некие сведения за деньги, однако не признал, что разглашенная им информация могла нанести вред национальным интересам Норвегии.

Как передает «ИноСМИ», Татгар — уроженец Индии, но гражданин Норвегии. В последние годы он занимал ключевое положение в сертификационной компании Det norske Veritas. В 2001 году он защитил докторскую диссертацию по никелю и магнию на кафедре материалов Норвежского университета науки и технологий. Ранее он был директором по исследованиям в компаниях Sintef и Umoe Solar.

Суд установил, что обвиняемый по работе имел доступ к конфиденциальной информации, которая считается секретной. Также установлено, что мужчина несколько раз встречался с офицером российской разведки. Во время одной из таких встреч в ресторане Татгар и был задержан. По мнению обвинения, ученый делился материалами, не подлежащими разглашению, и взамен получал крупные суммы наличными.

Норвежцу грозит до 15 лет заключения. Судьбу предполагаемого российского разведчика должен решить МИД