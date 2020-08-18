Жуткая жара унесла 79 жизней в Токио

В Токио с начала августа из-за жары скончались не менее 79 человек, сообщает "Дни.ру". Воздух в японской столице прогревался выше +35 градусов.

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По данным СМИ, большинство погибших – пожилые люди. Многие из них умерли в собственных домах, не оборудованных кондиционером.

Власти Японии призывают граждан защищаться от солнца.

В Великобритании хозяйка йоркширского терьера ушла за покупками в магазин, оставив питомца в машине. В результате спасать собаку от жары и нагревающегося салона авто пришлось мужчине с топором.