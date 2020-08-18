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Белоруссия в огне. Главное

В Токио 79 человек скончались из-за жуткой жары

Москва24
1 час назад
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В Токио с начала августа из-за жары скончались не менее 79 человек, сообщает "Дни.ру". Воздух в японской столице прогревался выше +35 градусов.
Жуткая жара унесла 79 жизней в Токио
Фото: ReutersReuters
По данным СМИ, большинство погибших – пожилые люди. Многие из них умерли в собственных домах, не оборудованных кондиционером.
Власти Японии призывают граждан защищаться от солнца.
В Великобритании хозяйка йоркширского терьера ушла за покупками в магазин, оставив питомца в машине. В результате спасать собаку от жары и нагревающегося салона авто пришлось мужчине с топором.
Неизвестный выбил стекло VW Golf, чтобы достать задыхающееся животное из транспортного средства, пока его хозяйки нет рядом. Инцидент произошел в Ньюбери-ритейл-парке в Беркшире.
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