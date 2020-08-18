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Сбежавшего из армии россиянина через неделю нашли полуживым под мостом 

Lenta.ru 1 час назад
Армия довела россиянина до полусмерти
Фото: ТАСС
Контрактник Александр Татаренко сбежал из военной части в поселке Сибирцево Приморского края из-за дедовщины и вымогательств, и почти неделю прятался под мостом — через шесть дней его нашли полуживым местные строители. Об этом сообщает издание 74.ru.
Около полутора месяцев Татаренко жил и работал на стройке, после чего восстановился, накопил на телефон и позвонил родителям. После рассказа сына они решили забрать его в Челябинск. Он объяснил, что пытался справиться с издевательствами самостоятельно, но «уже не хотел жить и не видел смысла что-то делать», и решил уйти из части. Против него возбудили уголовное дело по статье 337 УК («Самовольное оставление места службы»).
17 августа Татаренко и его родственники находились на допросе в Челябинске. Он сообщил, что уже написал явку с повинной, подал заявление и дал объяснения. Татаренко рассказал, что подписал контракт 8 апреля, а примерно через полтора месяца начались дедовщина и вымогательства.
Так, во время июньской поездки на полигон Татаренко пошел в лес за дровами, за ним последовали двое сослуживцев — они избили его и вымогали по 12,5 тысячи рублей, объяснив свои действия тем, что он «сильно обнаглел и мало работал». Татаренко уточнил, что на самом деле причина заключается в том, что он молодой контрактник и «с него можно поиметь», а также добавил, что он не первый, кто столкнулся с таким отношением.
Татаренко пояснил, что один из вымогателей занимался смешанными единоборствами, поэтому он не смог ему противостоять. За отказы выполнять требования или давать деньги его били. Контрактник добавил, что издевательства происходили по уже отработанной схеме, а командиры якобы ничего не знали и не видели. Он обратился к капитану, тот отправил его в военную полицию, а позднее рассказал родителям Татаренко, что тот не обращался за помощью.
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Комментарии 22
Происшествия , Приморский Край , Сибирцево , Челябинск
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