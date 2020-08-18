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Уголовное дело после телешоу: жителя Чувашии осудили за секс со школьницей 

ИА Regnum 1 час назад
Мужчина рассказал о сексе со школьницей в шоу и поплатился
Фото: ТАСС
В Чувашии вынесен приговор 22-летнему парню, который четыре года назад вступил в половую связь с несовершеннолетней. Об этом стало известно из телешоу с участием девушки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.
Разбирательства начались после телешоу, вышедшего в эфир 19 марта 2020 года, где уроженка Чувашии рассказала, что в 14 лет у неё был первый секс. Это произошло в Цивильском районе. Правоохранители возбудили уголовное дело.

«При проверке показаний одного из знакомых потерпевшей на полиграфе были опровергнуты его показания. Сбор доказательств позволил подтвердить его причастность к преступлению», — говорят в ведомстве.

Следственное управление установило, что в мае 2016 года, когда парню было 19 лет, у себя дома в Цивильске он вступил в половое сношение с потерпевшей, которой на тот момент было 14 лет.
Суд признал 22-летнего жителя Цивильска виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). Ему назначено 320 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в Чебоксарах вынесен приговор 37-летнему мужчине, которого обвиняли в изнасиловании 14-летней девочки и разбое. Ему назначено 12 лет колонии особого режима.
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Происшествия , СКР , ФСИН , ИА REGNUM , Цивильск , Чувашская Республика
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