Мужчина рассказал о сексе со школьницей в шоу и поплатился

Чувашии вынесен приговор 22-летнему парню, который четыре года назад вступил в половую связь с несовершеннолетней. Об этом стало известно из телешоу с участием девушки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Разбирательства начались после телешоу, вышедшего в эфир 19 марта 2020 года, где уроженка Чувашии рассказала, что в 14 лет у неё был первый секс. Это произошло в Цивильском районе. Правоохранители возбудили уголовное дело.

«При проверке показаний одного из знакомых потерпевшей на полиграфе были опровергнуты его показания. Сбор доказательств позволил подтвердить его причастность к преступлению», — говорят в ведомстве.

Следственное управление установило, что в мае 2016 года, когда парню было 19 лет, у себя дома в Цивильске он вступил в половое сношение с потерпевшей, которой на тот момент было 14 лет.

Суд признал 22-летнего жителя Цивильска виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). Ему назначено 320 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.