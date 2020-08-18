Адвокаты Захарова и Ефремова закатили скандал в суде

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский устроил в суде словесную перепалку с защитником актера Эльманом Пашаевым, пишет "Комсомольская правда".
Пашаев попросил суд прослушать запись его телефонного разговора с сыном погибшего в аварии Сергея Захарова Валерием. Адвокат потерпевших выступил против — по его словам, возможен монтаж. Юристы начали спорить.
"Не перебивайте меня, вас мама плохо воспитывала!" — потребовал Добровинский.
"Моя мама, в отличие от вашей, была приличной женщиной!" — парировал Пашаев.
Сегодня Пресненский суд продолжил рассматривать дело о ДТП.
Пьяная авария с Ефремовым
ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.
За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи.
Позже защита Ефремова изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.