Адвокаты Захарова и Ефремова закатили скандал в суде

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Белоруссия в огне. Главное

Пашаев и Добровинский устроили скандал на суде по делу Ефремова 

РИА Новости 27 минут назад
Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский устроил в суде словесную перепалку с защитником актера Эльманом Пашаевым, пишет "Комсомольская правда".
Ставки на новости: Михаил Ефремов откажется от услуг адвоката Пашаева до 25 августа
Пашаев попросил суд прослушать запись его телефонного разговора с сыном погибшего в аварии Сергея Захарова Валерием. Адвокат потерпевших выступил против — по его словам, возможен монтаж. Юристы начали спорить.

"Не перебивайте меня, вас мама плохо воспитывала!" — потребовал Добровинский.

"Моя мама, в отличие от вашей, была приличной женщиной!" — парировал Пашаев.

Сегодня Пресненский суд продолжил рассматривать дело о ДТП.

Пьяная авария с Ефремовым

ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.
За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи.
Позже защита Ефремова изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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Комментарии 3
Происшествия , Видео , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Комсомольская правда
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