Жена рассказала о хронических заболеваниях Ефремова 

Актер Михаил Ефремов имеет хронические заболевания, в том числе астму и сильную аллергию на животных, сообщила на заседании суда по делу о смертельном ДТП его жена Софья Кругликова, передает корреспондент RNS.

«У него наследственная астма, очень сильная аллергия на любых животных, включая рыбок», — ответила она на вопрос гособвинителя, имеет ли Ефремов хронические заболевания.

Кругликова даёт показания в суде в качестве свидетеля по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова.

Ефремова отправили в больницу на скорой помощи с заседания Пресненского районного суда Москвы 11 августа. По словам Пашаева, ему диагностировали инсульт, однако официально это не оглашалось из-за врачебной тайны. Актера выписали из медицинского учреждения в минувшие выходные, медики прописали ему постельный режим.