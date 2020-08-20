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Жена рассказала о хронических заболеваниях Ефремова 

Rambler News Service и ещё 1 54 минуты назад
Жена рассказала о хронических заболеваниях Ефремова
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов имеет хронические заболевания, в том числе астму и сильную аллергию на животных, сообщила на заседании суда по делу о смертельном ДТП его жена Софья Кругликова, передает корреспондент RNS.

«У него наследственная астма, очень сильная аллергия на любых животных, включая рыбок», — ответила она на вопрос гособвинителя, имеет ли Ефремов хронические заболевания.

Кругликова даёт показания в суде в качестве свидетеля по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова.
Ефремова отправили в больницу на скорой помощи с заседания Пресненского районного суда Москвы 11 августа. По словам Пашаева, ему диагностировали инсульт, однако официально это не оглашалось из-за врачебной тайны. Актера выписали из медицинского учреждения в минувшие выходные, медики прописали ему постельный режим.
Вечером 8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого, предположительно, находился актер Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель скончался в больнице от полученных травм, сообщал столичный главк МВД России. Суд отправил Ефремова под домашний арест до начала августа. 30 июля срок домашнего ареста продлили до января 22 января 2021 года.
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Происшествия , Общество , Михаил Ефремов , МВД
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