На российской свалке нашли завернутый в ковер труп

Антипову нашли мертвой в конце июля, через неделю после ее исчезновения. Было известно, что она приехала на Тарасовское месторождение, чтобы впервые встретиться с неким мужчиной. Как установили следователи, в ночь с 16 на 17 июля Антипова гостила у нового знакомого и его 61-летнего приятеля, компания распивала алкоголь. В какой-то момент между мужчиной и пенсионеркой завязалась ссора, в ходе которой собутыльник ударил Антипову ножом не менее девяти раз.