Жена Захарова рассказала о сделке от людей Ефремова

Супруга погибшего в аварии с Михаилом Ефремовым жителя Рязани Сергея Захарова в суде сообщила, что в день похорон от актера приезжали люди и предлагали деньги родственникам. Как сообщает корреспондент Business FM, об этом Маргарита Захарова заявила на заседании Пресненского суда столицы.

«В день похорон был случай. Приехали две машины, вышли двое или трое людей. Ребята вышли покурить и сказали: «Эти люди предлагали нам денег, сказали, домик себе купите», — рассказала потерпевшая. Маргарита Захарова уточнила, что сама с этими людьми не общалась.

Она утверждала, что у нее и ее мужа была «очень дружная семья», а о существовании у него любовницы в Москве она не знала.

Маргарита Захарова пояснила, что ранее работала в отделе МВД по Советскому району Рязани, но этой весной уволилась на пенсию в звании майора и сейчас работает вольнонаемным бухгалтером. С Захаровым она прожила 27 лет «в счастливом браке». При этом она настаивала, что муж приезжал на выходные из Москвы каждые выходные.

«Мы очень дружная семья. Я это подтверждаю. У нас каждые выходные были шашлыки. Все праздники, 8 марта, мы отмечали только этим составом [семьи]. Мы очень любили караоке петь, в настольные игры играли. Он содержал нашу семью. У нас были очень теплые отношения. Виделись мы с ним каждый выходной. Он приезжал, отдыхал, а потом мы ехали домой к свекрови», — выступала в суде потерпевшая.

При этом она замешкалась, когда стали выяснять, какая у ее мужа была зарплата. Также она не смогла ответить, за какую сумму тот снимал в столице жилье.

Захарова назвала Ефремова «убийцей», добавив, что рассчитывает на справедливое наказание суда.

«Есть Уголовный кодекс, надеюсь, суд вынесет наказание, с которым я буду согласна», — сказала потерпевшая.

Она добавила, что за день до аварии, 7 июня, от рака скончалась ее мать.

«Я не могла представить это в страшном сне, когда вслед за матерью умирает муж. Это больно, это страшно», — отметила потерпевшая.

Маргарита Захарова поделилась разочарованием от того, что актер так и не принес извинения ей и ее родным. «Я считаю, что Ефремов мог бы найти возможность извиниться передо мной как вдовой и матерью. Мы ждали [извинений], мы не дождались», -сказала Захарова. Она пояснила, что не видела размещенное в интернете видео с извинениями актера, так как была не состоянии его смотреть.

Защита актера на протяжении всего допроса пыталась уличить Захарову в неискренности. Адвокаты Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская считают, что Захаров фактически не жил со своей официальной семьей, члены которой теперь заявляют о намерении потребовать с актера компенсацию.

Известно, что на статус потерпевшего претендовала сожительница Сергея Захарова Ирина Стерхова, с которой он жил в столице. Она настаивает, что более 20 лет жила с погибшим в гражданском браке. Однако следствие и суд отказались признать ее потерпевшей.