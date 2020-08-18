ЧП в Москве: школьнице продали кока-колу с наркотиками 

Москве ученица 10 класса приобрела бутылку газировки с запрещенными веществами, сообщает телеканал РЕН ТВ. По факту незаконного сбыта наркотиков правоохранители завели уголовное дело.

Известно, что нестандартную покупку девушка-подросток сделала в одной из квартир в Хохловском переулке столице. При этом правоохранителям до сих пор не известна личность преступника, по сводкам он проходит, как «неустановленное лицо».

В результате было возбуждено уголовное дело по статье о «незаконном сбыте, производстве или пересылке наркотиков». Расследование продолжается.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что на троих столичных полицейских было заведено уголовное дело за то, что они подбросили наркотики одному из пассажиров, остановленного ими автомобиля. Потерпевший заявил, что белый порошок ему не принадлежит, за что был избит. Впоследствии силовики выманили у своей жертвы 300 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности. В результате в отношении полицейских было заведено уголовное дело за «превышение полномочий» и «мошенничество».