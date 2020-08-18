Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

ЧП в Москве: школьнице продали кока-колу с наркотиками 

Павел Тиунов 1 час назад
ЧП в Москве: школьнице продали кока-колу с наркотиками
Фото: РИА Новости
В Москве ученица 10 класса приобрела бутылку газировки с запрещенными веществами, сообщает телеканал РЕН ТВ. По факту незаконного сбыта наркотиков правоохранители завели уголовное дело.
Известно, что нестандартную покупку девушка-подросток сделала в одной из квартир в Хохловском переулке столице. При этом правоохранителям до сих пор не известна личность преступника, по сводкам он проходит, как «неустановленное лицо».
В результате было возбуждено уголовное дело по статье о «незаконном сбыте, производстве или пересылке наркотиков». Расследование продолжается.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что на троих столичных полицейских было заведено уголовное дело за то, что они подбросили наркотики одному из пассажиров, остановленного ими автомобиля. Потерпевший заявил, что белый порошок ему не принадлежит, за что был избит. Впоследствии силовики выманили у своей жертвы 300 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности. В результате в отношении полицейских было заведено уголовное дело за «превышение полномочий» и «мошенничество».
Комментарии 2
Происшествия , РЕН ТВ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
«Опусти телефон»: Лукашенко чуть не подрался с протестующим
«Опусти телефон»: Лукашенко чуть не подрался с протестующим
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
Видео
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
00:26
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
Происшествия В мире
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
01:08
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
Происшествия
Адвокаты Захарова и Ефремова закатили скандал в суде
00:30
Адвокаты Захарова и Ефремова закатили скандал в суде
Происшествия
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
00:41
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
Происшествия
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
00:19
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение