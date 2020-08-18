Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Участника акции протеста в Минске насмерть сбила машина 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Акция протеста в Минске завершилась смертью
Фото: Reuters
Участник акции протестов в Минске умер 16 августа, после того как его сбил автомобиль на проезжей части, сообщило министерство внутренних дел Белоруссии.
По информации ведомства, инцидент произошел в 3.20 (совпадает с мск) на Партизанском проспекте в белорусской столице, передает РИА «Новости».
Водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. Юноша скончался на месте от полученных травм. В ведомстве уточнили, что до этого он участвовал в протестах.
Также в МВД отметили, что непосредственно перед происшествием молодой человек стоял на проезжей части. Это заметил водитель одной из машин и предупредил пешехода об опасности, попросив уйти с дороги на тротуар.

«Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса Renault», — пояснили в МВД.

Ведомство просит пешеходов не нарушать правила дорожного движения и пересекать проезжую часть только в положенных местах.
С вечера 9 августа в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Москве с 40-го этажа выпали стекла окна В Москве с 40-го этажа выпали стекла окна Руководитель банка похитил 1 млрд рублей в Москве Руководитель банка похитил 1 млрд рублей в Москве В крови жонглировавшего ребенком мужчины нашли наркотики В крови жонглировавшего ребенком мужчины нашли наркотики
Комментарии 67
Происшествия , Renault , МВД , РИА Новости , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Видео
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
00:26
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
Происшествия В мире
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
01:08
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
00:41
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
Происшествия
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
00:19
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
Общество
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
00:47
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
Происшествия
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
01:43
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
Армия
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
01:15
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение