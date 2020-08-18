Протестующего в Минске насмерть сбила машина 

Участник акции протестов в Минске умер ночью 16 августа, после того как его сбил автомобиль на проезжей части. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление МВД Белоруссии.

По информации ведомства, инцидент произошел в 3.20 (совпадает с мск) на Партизанском проспекте в белорусской столице.

Водитель Renault наехал на 19-летнего пешехода, который, по предварительным данным, находился на проезжей части. Юноша скончался на месте от полученных травм. В ведомстве уточнили, что до этого он участвовал в протестах.

МВД отметили, что непосредственно перед происшествием молодой человек стоял на проезжей части, это заметил водитель одной из машин и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Тем не менее, юноша не послушался и попал под колеса автомобиля.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.