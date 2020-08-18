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Белоруссия в огне. Главное

Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео 

Алевтина Жаркова 32 минуты назад
Сын бывшего депутата Государственной Думы Сергея Доронина устроил гонки с сотрудниками ДПС на дорогах Кирова. Гонявший по городским улицам 23-летний лихач за рулем Toyota Land Cruiser был замечен стражами порядка, которые попытались остановить его. Но молодой человек вместо того, чтобы подчиниться требованиям правоохранителей, захотел скрыться от них.
В итоге сына бывшего народного избранника все-таки удалось задержать. Как выяснялось, любитель быстрой езды был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Теперь ему грозит лишение прав и штраф в размере 30 000 рублей.
Происшествия , Видео , Сергей Доронин , Госдума , ГИБДД
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