Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео 

Сын бывшего депутата Государственной Думы Сергея Доронина устроил гонки с сотрудниками ДПС на дорогах Кирова. Гонявший по городским улицам 23-летний лихач за рулем Toyota Land Cruiser был замечен стражами порядка, которые попытались остановить его. Но молодой человек вместо того, чтобы подчиниться требованиям правоохранителей, захотел скрыться от них.

В итоге сына бывшего народного избранника все-таки удалось задержать. Как выяснялось, любитель быстрой езды был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Теперь ему грозит лишение прав и штраф в размере 30 000 рублей.