Сжечь заживо: мать приготовила для дочери страшную смерть

Покойная эстрадная певица Валентина Легкоступова до своей гибели просила мужа развеять ее прах над океаном.

Юрий Фирсов , впервые появившийся перед общественностью после смерти его жены Валентины Легкоступовой, сделал откровенное признание, касающееся желания певицы на ее погребение. На популярном российском телешоу " Андрей Малахов . Прямой эфир" яхтсмен заверил публику в том, что артистка просила кремировать ее тело после смерти, а прах — развеять над островом в атлантическом океане.

— Валя просила, чтобы я лично развеял ее прах над Тенерифе с яхты. Клянусь вам в этом. Она все время говорила мне это — с момента наших первых встреч. У нее были такие дикие боли, поэтому она просила сжечь себя после смерти. Человек иногда проговаривает такие вещи, не понимая ничего. Никто из нас ведь не бессмертен, — поделился вдовец, сообщает издание StarHit.

Кроме того, Фирсов, столкнувшийся с травлей со стороны общественности после гибели артистки, заявил, что винит себя в том, что "не смог сберечь" супругу, а также попросил "у всех" прощения.

Как стало известно из источника, Валентина Легкоступова мечтала возобновить свои гастроли и переехать жить в Испанию, частью которой является остров, где она попросила развеять свои останки.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что дочь покойной сообщила о последних словах матери перед смертью, а позднее Жорин рассказал о наследстве Легкоступовой.