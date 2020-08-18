Сжечь заживо: мать приготовила для дочери страшную смерть

Покойная эстрадная певица Валентина Легкоступова до своей гибели просила мужа развеять ее прах над океаном.
Юрий Фирсов, впервые появившийся перед общественностью после смерти его жены Валентины Легкоступовой, сделал откровенное признание, касающееся желания певицы на ее погребение. На популярном российском телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" яхтсмен заверил публику в том, что артистка просила кремировать ее тело после смерти, а прах — развеять над островом в атлантическом океане.
— Валя просила, чтобы я лично развеял ее прах над Тенерифе с яхты. Клянусь вам в этом. Она все время говорила мне это — с момента наших первых встреч. У нее были такие дикие боли, поэтому она просила сжечь себя после смерти. Человек иногда проговаривает такие вещи, не понимая ничего. Никто из нас ведь не бессмертен, — поделился вдовец, сообщает издание StarHit.
Кроме того, Фирсов, столкнувшийся с травлей со стороны общественности после гибели артистки, заявил, что винит себя в том, что "не смог сберечь" супругу, а также попросил "у всех" прощения.
Как стало известно из источника, Валентина Легкоступова мечтала возобновить свои гастроли и переехать жить в Испанию, частью которой является остров, где она попросила развеять свои останки.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что дочь покойной сообщила о последних словах матери перед смертью, а позднее Жорин рассказал о наследстве Легкоступовой.