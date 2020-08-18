Подарок на 8 марта: россиянин забил жену топорищем 

Житель Красноярского края пойдёт под суд за убийство супруги, которое он совершил 8 марта текущего года, говорится в сообщении, опубликованном на сайтерегионального управления Следственного комитета РФ. Ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 марта в городе Канск. Супруги, прожившие вместе 43 года отмечали Международный женский день. В ходе застолья разгорелась ссора «по малозначительному поводу». Обвиняемый, по версии следователей, несколько раз ударил 63-летнюю жену топорищем. Женщина попыталась убежать от супруга, но тот догнал ее и уже на улицу несколько раз ударил деревянным веслом.
«После совершенного преступления мужчина лег спать, а через несколько часов обнаружил, что потерпевшая скончалась», — говорится в сообщении.
Уголовное дело о «нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей» направлено в суд, где будет в ближайшее время рассмотрено.
Ранее, как сообщал «Рамблер», житель Санкт-Петербурга Николай Тихонов признался, что убил и расчленил свою жену, которая захотела с ним развестись. На допросе мужчина заявил, что ему стыдно перед родителями убитой им 23-летней супруги. По его словам, он убил девушку после того, как она пригрозила забрать при разводе совместного 2-летнего ребенка.