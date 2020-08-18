Подарок на 8 марта: россиянин забил жену топорищем 

Инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 марта в городе Канск. Супруги, прожившие вместе 43 года отмечали Международный женский день. В ходе застолья разгорелась ссора «по малозначительному поводу». Обвиняемый, по версии следователей, несколько раз ударил 63-летнюю жену топорищем. Женщина попыталась убежать от супруга, но тот догнал ее и уже на улицу несколько раз ударил деревянным веслом.

«После совершенного преступления мужчина лег спать, а через несколько часов обнаружил, что потерпевшая скончалась», — говорится в сообщении.

Уголовное дело о «нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей» направлено в суд, где будет в ближайшее время рассмотрено.