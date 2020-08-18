Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах 

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Филиппинах , жертвой которого стал один человек. Он погиб при обрушении дома в провинции Масбате. Еще один житель островного государства получил травмы.

Эпицентр подземных толчков, по данным филиппинского Института вулканологии и сейсмологии, находился в 7 километрах к юго-востоку от города Катайнган. Известно, что очаг залегал на глубине 21 км. Стихия нанесла серьезный ущерб жилым зданиям, а также иным постройкам. Кроме того, на дорогах появились сильные трещины.