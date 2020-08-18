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Белоруссия в огне. Главное

Женщина рассказала, как муж изнасиловал ее больше ста раз на самоизоляции 

Экспресс газета 1 час назад
В новом выпуске передачи BBC Panorama была поднята тема домашнего насилия на самоизоляции. Жительница Великобритании под вымышленным именем Джесс рассказала, что в день объявления карантина муж пригрозил устроить ей «настоящий ад». Так и случилось — в течение самоизоляции мужчина жестоко изнасиловал свою супругу, совершив не менее ста половых актов против ее желания.

«Я осталась с ним дома. Во время заявления Бориса Джонсона о локауте он посмотрел на меня и сказал: "Пусть игра начнется. Если ты думаешь, что страдала раньше, тебя ждет тяжелая поездка"», — вспоминает Джесс.

По ее словам, муж намеренно включал телевизор на полную громкость, чтобы никто не слышал ее криков. В конце концов, ей удалось сбежать после того, как благоверный уснул. Она успела узнать через Интернет, как связаться с полицией с помощью текстового сообщения.

«Действительно мучительный случай домашнего насилия во время изоляции», «Этот выпуск "Панорамы" просто шокирует», — писали позже зрители на сайте передачи.

Еще в апреле сообщалось, что в России на фоне пандемии COVID-19 и режима самоизоляции увеличилось количество случаев бытового насилия. Речь идет не только об изнасилованиях, но также избиениях, убийствах и моральных издевательствах.
Только в марте на всероссийский телефон доверия для женщин, подвергшихся домашнему насилию, поступило 2537 обращений — практически на четверть больше, чем в феврале.
В конце апреля депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова призвали вице-премьера Татьяну Голикову помочь в утверждении мер по защите пострадавших от домашнего насилия.
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Происшествия , Видео , Борис Джонсон , Ольга Севастьянова , Татьяна Голикова , Ирина Роднина , Оксана Пушкина , Госдума , Великобритания
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