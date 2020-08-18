Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео 

Михаил Ефремов в сопровождении сотрудников ФСИН сегодня был доставлен в Пресненский суд города Москвы, где разбирается дело о резонансном ДТП с участием актера. Неделю назад медики госпитализировали Ефремова здания суда с подозрением на инсульт, и некоторое время он провел в Боткинской больнице.
Предполагается, что сегодня в ходе судебного процесса состоится допрос артиста. Кроме того, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский намерен озвучить сумму гражданского иска к обвиняемому. По данным защитника Ефремова, речь идет о 16 миллионах рублей.