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Расстрелявшего охотинспектора браконьера выдал мотоцикл 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Расстрелявшего охотинспектора браконьера выдал мотоцикл
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
В Красноярском крае арестован 58-летний местный житель подозреваемый в двойном убийстве 37-летнего старшего государственного охотничьего инспектора и его 36-летнего друга. Об этом, во вторник, 18 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, 4 августа охотинспектор и его друг отправились на мотоцикле к дому мужчины, которого подозревали в браконьерстве. На этой почве между мужчинами нередко происходили конфликты. Через некоторое время раздались выстрелы, которым в деревне, где все занимаются охотой, не придали значения. На следующий день жена одного из мужчин обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемый отпирался, но его выдал спрятанный в сарае мотоцикл погибшего и следы крови и борьбы в доме.
СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). При осмотре домовладения также была найдена куртка одного из погибших. В помещениях изъяли карабин, снаряженный магазин, большое количество патронов, а также гранату и тротиловую шашку. Задержанный поначалу отрицал свою вину, но после предъявленных неопровержимых улик начал давать показания.
Тела погибших позже были обнаружены в реке Кувай. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
18 августа сообщалось, что в Свердловской области на требование охотинспектора и сопровождающих его бойцов СОБР предъявить документы охотники ответили огнем.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , СКР , МВД , Красноярский Край
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