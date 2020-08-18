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Легковой автомобиль въехал на крыло самолета после аварийной посадки на шоссе 

Lenta.ru 1 час назад
Самолет попал под колеса легкового авто
Фото: @rrstar
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на оживленном шоссе и оказался под колесами легкового автомобиля. Снимки и подробности произошедшего публикует Fox News.
Как сообщает источник, инцидент произошел возле аэропорта Коттонвуд в Рокфорде, штат Иллинойс. По словам 79-летнего пилота Джеймса Сибела (James Siebel), ему пришлось прибегнуть к экстренной посадке из-за заглохшего спустя пять минут после вылета двигателя.
Ему не удалось справиться с управлением судном, и самолет приземлился на оживленное шоссе, по которому в момент инцидента ехал седан Chevrolet Impala. Водитель не успел среагировать и наехал на крыло небольшого лайнера.
Отмечается, что в результате столкновения никто серьезно не пострадал, однако владелец автомобиля был доставлен в больницу с небольшими травмами.
В июне с сети появилось видео посадки легкомоторного самолета в густых джунглях. На размещенных в сети кадрах видно, как пилот управляет воздушным судном над лесом и оглядывается в поисках подходящего места для посадки, а затем начинает постепенно снижаться и успешно приземляется.
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Происшествия , Fox News
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