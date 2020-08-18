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Белоруссия в огне. Главное

Опубликовано видео затопленного Благовещенска 

Алевтина Жаркова 29 минут назад
Минувшей ночью на Благовещенск в Амурской области обрушился ливень. Сильные дожди подтопили дороги и жилые дома в нескольких районах города. Затопленными оказались и социальные объекты — три детских сада не смогли принять сегодня детей. Кроме того, ливень повалил деревья и оставил без электричества 55 домов. Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела режим ЧС.
Жители города публикуют в Сети кадры, как они добираются до работы через затопленный город. На кадрах автомобили передвигаются по размытым дорогам.
Происшествия , Видео , Амурская Область , Благовещенск
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