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Экс-депутат Госдумы признан банкротом 

Национальная Служба Новостей 58 минут назад
Экс-депутат Госдумы признан банкротом
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя корпорации «Ява», бывшего депутата Госдумы Валерия Язева. В отношении него введена процедура реализации имущества сроком на полгода.
Как отмечает Ura.ru, предприятия Язева приносили прибыль, пока он являлся депутатом Госдумы. Он работал в нижней палате парламента на протяжении пяти созывов подряд. После сложения депутатских полномочий «Совкомбанк» в 2018 году подал иск о банкротстве Язева.
Общая сумма задолженности предпринимателя оценивается в 1,6 миллиарда рублей. Аффилированные с Язевым юрлица «Атоммашкомплекс УЭХК», «Ювелиры Урала», «Ява Строй» и «Ява-Холдинг» находятся в стадии банкротства, личное банкротство грозит его жене и дочери.
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Происшествия , Валерий Язев , Совкомбанк , Госдума , Москва
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