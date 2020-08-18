Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео 

Москве в Пресненском суде был вынесен приговор модели Ольге Синтюревой. Она была приговорена в четырем годам колонии. Но наказание будет отсрочено до четырнадцатилетия дочери Синтюревой. Модель совершила ограбление депутата Сергея Жигарева . Ольга вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым украла из сейфа депутата 22 миллиона рублей. Как выяснилось позже деньги принадлежали знакомому Жигарева. Задержание Ольги произошло 11-го июля 2018-го года.

Синтюрова во время следствия находилась под домашним арестом. За время судебного процесса модель успела родить ребенка. Дудаев также получил 4 года лишения свободы за избиение депутата и кражу.