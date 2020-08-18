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Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео 

Вадим Дроздов 55 минут назад
В Москве в Пресненском суде был вынесен приговор модели Ольге Синтюревой. Она была приговорена в четырем годам колонии. Но наказание будет отсрочено до четырнадцатилетия дочери Синтюревой. Модель совершила ограбление депутата Сергея Жигарева. Ольга вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым украла из сейфа депутата 22 миллиона рублей. Как выяснилось позже деньги принадлежали знакомому Жигарева. Задержание Ольги произошло 11-го июля 2018-го года.
Синтюрова во время следствия находилась под домашним арестом. За время судебного процесса модель успела родить ребенка. Дудаев также получил 4 года лишения свободы за избиение депутата и кражу.
Происшествия , Видео , Сергей Жигарев , Москва
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