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Белоруссия в огне. Главное

Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео 

Вадим Дроздов 51 минуту назад
В Москве на станции метро Курская кольцевой линии произошел инцидент, который чудом не закончился трагедией. Не спавший двое суток мужчина уснул стоя прямо на станции перед приближающимся поездом. Спустя мгновение он уже упал на рельсы. Машинист электропоезда начал экстренное торможение, но тормозного пути явно было не достаточно, чтобы избежать столкновения с оказавшимся на рельсах мужчиной. Сотрудник полиции, который дежурил на станции быстро сориентировался, подбежал к краю платформы и в последний момент успел вытащить несчастного прямо из-под поезда. К счастью этот инцидент обошелся без жертв.
Происшествия , Видео , Москва
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