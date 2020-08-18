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Российского депутата обвинили в краже драгоценных камней 

Lenta.ru и ещё 3 55 минут назад
Российского депутата обвинили в краже
Фото: РИА Новости
Депутата Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района обвинили в хищении драгоценных камней на сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает Западно-сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
По версии следствия, в апреле 2019 года российский депутат с поддельной доверенностью ювелирной компании пришел на таможенный пост аэропорта Толмачево и якобы от имени фирмы получил искусственные драгоценные камни, которые там хранились.
Мужчине предъявили обвинение по статье 158 УК РФ («Хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана»). Свою вину он не признал. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что в Челябинске депутату Совета Калининского района предъявили обвинение в мошенничестве с недвижимостью. Женщина еще до начала политической карьеры, в 2011-2015 годах, работала риелтором и путем обмана и злоупотребления доверием российских граждан незаконно оформила в собственность два объекта недвижимости — квартиру и долю в жилье. Ущерб, причиненный обвиняемой, оценивается в 2,5 миллиона рублей.
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Происшествия , СКР
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