Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Появилось видео убийства протестующего в Минске 

Вадим Дроздов 33 минуты назад
В Белоруссии продолжаются протесты, граждане выступают против результатов президентских выборов, на которых официально победил Александр Лукашенко. В ходе одной из акций протеста погиб 34-летний гражданин Белоруссии Александр Тарайковский. В сети появилось видео с предполагаемым моментом убийства мужчины силовиками. В причастности к убийству Александра подозреваются бойцы спецподразделений «Альфа» и «Алмаз». Правительство Белоруссии утверждает, что Александр Тарайковский погиб из-за того, что в его руках взорвалось взрывное устройство, которое он собирался бросить в представителей власти. У Тарайковского осталась трехлетняя дочь. 15 августа в Минске прошли акции памяти погибшего.
Происшествия , Видео , Александр Тарайковский , Александр Лукашенко , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
«К гибели „Курска“ причастна иностранная субмарина»
«К гибели „Курска“ причастна иностранная субмарина»
Видео
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
01:15
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
Общество
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
00:56
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
Происшествия
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
01:07
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
В мире
Появилось видео убийства протестующего в Минске
00:37
Появилось видео убийства протестующего в Минске
Происшествия
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
00:39
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
00:21
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
00:40
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
00:19
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
00:31
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
04:21
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение