В Белоруссии продолжаются протесты, граждане выступают против результатов президентских выборов, на которых официально победил Александр Лукашенко. В ходе одной из акций протеста погиб 34-летний гражданин Белоруссии Александр Тарайковский. В сети появилось видео с предполагаемым моментом убийства мужчины силовиками. В причастности к убийству Александра подозреваются бойцы спецподразделений «Альфа» и «Алмаз». Правительство Белоруссии утверждает, что Александр Тарайковский погиб из-за того, что в его руках взорвалось взрывное устройство, которое он собирался бросить в представителей власти. У Тарайковского осталась трехлетняя дочь. 15 августа в Минске прошли акции памяти погибшего.
Появилось видео убийства протестующего в Минске
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