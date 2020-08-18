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Разоривший шведские леса жук захватил Америку 

Lenta.ru 1 час назад
Разоривший шведские леса жук захватил Америку
Фото: globallookpress.com
Еловый короед (маленькая разновидность жука), в прошлом году разоривший шведские леса и принесший стране многомиллионные убытки, добрался до Северной Америки и захватил местные насаждения, пишет Bloomberg.
Причиной активности насекомых вновь, как и год назад, стала слишком теплая погода в северных регионах, где обильно растут хвойные. В обычных условиях их кора выделяет смолу, которая служит естественной защитой от паразитов. Однако при теплой погоде такая смола отсутствует.
До сих пор главной проблемой для североамериканских лесов была другая разновидность жуков — горный сосновый лубоед. От него с 2000 по 2015 годы пострадали 730 миллионов кубометров сосновых лесов, в основном в канадской провинции Британская Колумбия.
Из-за этого существенно истощились запасы пиломатериалов, а объемы производства за последние 10 лет снизились на 40 процентов. Около 55 процентов пригодных к продаже сосен в Британской Колумбии вымерли из-за нашествия лубоеда. Ситуацию усугубляет то, что Канада является основным поставщиком дерева на рынок США.
Специалисты отмечают, что бороться с жуками крайне сложно. Власти могут только отслеживать больные деревья с помощью вертолетов и вырубать их, дабы не допустить заражения всего массива. Однако, по словам лесников, сравнивающих ситуацию с эпидемией, метод не слишком эффективен. Ожидается, что сосновый лубоед будет наносить ущерб североамериканским лесам еще несколько лет. Теперь к нему может добавиться еловый короед.
В прошлом году ущерб от него для лесов Швеции оценивался в 625 миллионов долларов — потенциальная выручка при экспорте погибших деревьев. При этом жуки обычно атакуют самые ценные и дорогие породы деревьев.
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Происшествия , Bloomberg
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