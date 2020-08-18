Российским дипломатам угрожали убийством в США

В генконсульстве России в Нью-Йорке сообщили, что неизвестный мужчина забрасывал камнями автомобили дипмиссии и «выкрикивал угрозы в адрес сотрудников генконсульства».
«Это началось 10 августа. Неизвестный мужчина начал забрасывать камнями автомобили, которые стояли на служебной парковке нашего консульства», — приводит РИА Новости сообщение консульства.
В дипмиссии рассказали, что «практически ежедневно эти инциденты повторялись, ежедневно буквально до вчерашнего дня включительно».
Сообщается, что «зафиксирован ущерб автотранспорту, есть ущерб воротам».
В консульстве заявили, что «по гражданству человека нет никакой информации».
«Он выкрикивал угрозы в адрес сотрудников генконсульства и посетителей на английском языке. Он угрожал убийством. Он кричал дословно следующее: «Я застрелю вас» и «Я убью вас», — добавили в дипмиссии.
В июле официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что в адрес посольства КНР в Вашингтоне поступили угрозы взрыва и убийства.