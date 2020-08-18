Российским дипломатам угрожали убийством в США

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В генконсульстве России Нью-Йорке сообщили, что неизвестный мужчина забрасывал камнями автомобили дипмиссии и «выкрикивал угрозы в адрес сотрудников генконсульства».

«Это началось 10 августа. Неизвестный мужчина начал забрасывать камнями автомобили, которые стояли на служебной парковке нашего консульства», — приводит РИА Новости сообщение консульства.

В дипмиссии рассказали, что «практически ежедневно эти инциденты повторялись, ежедневно буквально до вчерашнего дня включительно».

Сообщается, что «зафиксирован ущерб автотранспорту, есть ущерб воротам».

В консульстве заявили, что «по гражданству человека нет никакой информации».

«Он выкрикивал угрозы в адрес сотрудников генконсульства и посетителей на английском языке. Он угрожал убийством. Он кричал дословно следующее: «Я застрелю вас» и «Я убью вас», — добавили в дипмиссии.