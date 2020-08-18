Машину главы МВД Южной Осетии обстреляли

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Автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева был обстрелян неизвестными в Цхинвале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замминистра МВД республики Тарзана Кокойты.

Он уведомил, что инцидент случился в районе 23.00 в понедельник, 17 августа, вблизи микрорайона Московский в северной части столицы республики. В результате произошедшего никто не пострадал, отметил Кокойты.

"Из заброшенного дома была обстреляна машина министра из пистолета. Из трех пуль одна попала в дверь машины со стороны водителя", — рассказал Кокойты.

Он добавил, что в городе был объявлен план "Перехват".