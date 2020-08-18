Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Россиянин похитил решившую расстаться с ним девушку и привязывал к себе ночью 

Lenta.ru и ещё 1 36 минут назад
Россиянин похитил девушку и привязывал к себе ночью
Фото: ТАСС
Житель Зауралья похитил захотевшую расстаться с ним девушку и попытался вывезти в другой город, сообщается на сайте управления следственного комитета по Курганской области.
По данным следствия, 18-летний россиянин жил у подруги в городе Щучье на границе с Челябинской областью и в июне поссорился с ней. Он не захотел разрывать отношения, пригрозил ей убийством, схватил и потащил к трассе «Иртыш», чтобы доехать до Челябинска. Пешком и на попутках пара добралась до города. Ночевали они в лесу. Перед сном юноша привязывал девушку к себе ремнем, чтобы она не сбежала. Уже в Челябинске ей удалось уйти, пока молодой человек спал, и обратиться за помощью к людям на железнодорожном вокзале.
Возбуждено дело о похищении человека (часть 2 статьи 126 УК РФ). Обвиняемый полностью признал вину. Дело направлено на рассмотрение в суд.
Ранее в августе трое жителей Дагестана похитили девушку, чтобы заставить ее выйти замуж за одного из них. Ее удерживали в квартире почти сутки, требуя согласиться на брак, после чего полицейские освободили россиянку и вернули в семью.
Последние новости
Лукашенко наградил силовиков за безупречную службу Лукашенко наградил силовиков за безупречную службу В Москве погиб поэт-песенник Борис Пастернак В Москве погиб поэт-песенник Борис Пастернак Глава Минэнерго заразился коронавирусом Глава Минэнерго заразился коронавирусом
Комментарии 3
Происшествия , Челябинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Видео
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
00:26
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
Происшествия В мире
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
01:08
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
00:41
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
Происшествия
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
00:19
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
Общество
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
00:47
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
Происшествия
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
01:43
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
Армия
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
01:15
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
Общество
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
00:56
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
Происшествия
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
01:07
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
В мире
Появилось видео убийства протестующего в Минске
00:37
Появилось видео убийства протестующего в Минске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение