Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Появились подробности истории с «ожившей» в морге россиянкой 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 35 15 минут назад
Появились подробности об «ожившей» в морге россиянке
Фото: globallookpress.com
Племянница жительницы Курской области, очнувшейся в морге, рассказала подробности инцидента.
Собеседница пояснила, что в прошлый четверг у ее тети разболелся живот, и она отвезла пенсионерку в медицинское учреждение.

«До этого она не болела — только плохо передвигалась, ныли колени. Сначала капали ее, пытались справиться с непроходимостью, но к вечеру состояние стало ухудшаться, и решили оперировать», — передает «Московский Комсомолец» слова женщины.

«Дыхание отсутствовало»: россиянка ожила в морге
После операции племяннице сообщили, что состояние женщины тяжелое. Ее пытались спасти реаниматологи. Утверждается, что поздно вечером 13 августа врачи констатировали ее смерть. На следующий день женщине позвонил хирург, оперировавший пациентку, и сообщил неожиданную новость.

«Говорит: такая ситуация, она жива! Как? Конечно, слава Богу, но как такое могло произойти? В ответ он рассказал историю, что Зинаида Дмитриевна 15 минут была в состоянии клинической смерти, а потом они ее всю ночь спасали и под утро спасли», — рассказала женщина.

По словам племянницы, живой пенсионерку обнаружила работница морга. Накануне тело привезли на каталке и оставили внутри. Когда утром сотрудница открыла дверь, то увидела, что женщина лежит на полу. При этом пенсионерка якобы резко схватила сотрудницу морга за руку.
При этом собеседница утверждает, что позже врачи рассказали ей правду — якобы они отправили тело в морг через 1 час 20 минут, вместо положенных по протоколу двух часов.
Во вторник Следственный комитет в Курской области начал проверку после сообщений об «ожившей» в морге районной больницы пациентке.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Участника акции протеста в Минске насмерть сбила машина Участника акции протеста в Минске насмерть сбила машина На жонглировавших младенцем родителей заведено дело На жонглировавших младенцем родителей заведено дело Автомобиль с людьми обстреляли в Ингушетии Автомобиль с людьми обстреляли в Ингушетии
Комментарии 2
Происшествия , СКР , Московский комсомолец , Курская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
Видео
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
01:37
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
Армия
Опубликовано видео учений военных инженеров
01:42
Опубликовано видео учений военных инженеров
Армия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
02:56
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
01:20
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
Политика
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
01:49
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение