Появились подробности об «ожившей» в морге россиянке

Племянница жительницы Курской области , очнувшейся в морге, рассказала подробности инцидента.

Собеседница пояснила, что в прошлый четверг у ее тети разболелся живот, и она отвезла пенсионерку в медицинское учреждение.

«До этого она не болела — только плохо передвигалась, ныли колени. Сначала капали ее, пытались справиться с непроходимостью, но к вечеру состояние стало ухудшаться, и решили оперировать», — передает «Московский Комсомолец» слова женщины.

После операции племяннице сообщили, что состояние женщины тяжелое. Ее пытались спасти реаниматологи. Утверждается, что поздно вечером 13 августа врачи констатировали ее смерть. На следующий день женщине позвонил хирург, оперировавший пациентку, и сообщил неожиданную новость.

«Говорит: такая ситуация, она жива! Как? Конечно, слава Богу, но как такое могло произойти? В ответ он рассказал историю, что Зинаида Дмитриевна 15 минут была в состоянии клинической смерти, а потом они ее всю ночь спасали и под утро спасли», — рассказала женщина.

По словам племянницы, живой пенсионерку обнаружила работница морга. Накануне тело привезли на каталке и оставили внутри. Когда утром сотрудница открыла дверь, то увидела, что женщина лежит на полу. При этом пенсионерка якобы резко схватила сотрудницу морга за руку.

При этом собеседница утверждает, что позже врачи рассказали ей правду — якобы они отправили тело в морг через 1 час 20 минут, вместо положенных по протоколу двух часов.